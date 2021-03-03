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Son dakika: Yunanistan'da 6,2'lik deprem! Son gelişmeleri A Haber muhabiri bölgeden aktardı

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 13:42
Güncelleme:03.03.2021 13:45
Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Larissa kenti olan deprem Türkiye'de de hissedildi. Saat 13.16'da gerçekleşen deprem yerin 3.08 kilometre altında gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis bölgeden canlı yayında aktardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 3 Mart son depremler listesi...

Son dakika haberi... Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Larissa kenti olan deprem Türkiye'de de hissedildi. Saat 13.16'da gerçekleşen deprem yerin 3.08 kilometre altında gerçekleşti. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis bölgeden canlı yayında aktardı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 3 Mart son depremler listesi...

Yunanistanda 6,2 büyüklüğünde deprem! YUNANİSTAN'DA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
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