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Son dakika: Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

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Giriş: 01.09.2020 09:10
İçişleri Bakanlığı tarafından, Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.831 personel görev alıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, canlı yayında aktardı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de "YILDIRIM-8 SAVUR" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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