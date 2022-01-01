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Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla birlikte giren Bakan Koca'dan canlı yayında dikkat çeken "Omicron" mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.01.2022 01:00
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık çalışanlarıyla birlikte yeni yıla 'merhaba' dedi. Bakan Koca'nın o anları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden canlı yayınlandı. Son günlerde İstanbul'da Omicron varyantının arttığına vurgu yapan Bakan Koca, vatandaşları maske mesafe ve kişisel hijyen kuralları konusunda daha dikkatli olmaya davet etti. İşte o açıklamalar...

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