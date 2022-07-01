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SON DAKİKA: Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

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Giriş: 01.07.2022 17:42
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam rakamı açıklandı. Dolmabahçe’de kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.
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