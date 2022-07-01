SON DAKİKA: Yeni asgari ücret ne kadar oldu? Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete ara zam rakamı açıklandı. Dolmabahçe’de kameralar karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

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