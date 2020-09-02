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Son dakika: Yalova il teşkilatında 'İnce' dilekçesi! Muharrem İnce hakkında ihraç istemi

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Giriş: 02.09.2020 11:27
Güncelleme:02.09.2020 11:30
Son dakika haberi... ‘Memleket Hareketi’ adı altında 4 Eylül’de bin günde memleketi gezeceğini açıklayan CHP’li Muharrem İnce ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP'li iki üyenin Yalova İl Başkanlığı'na Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle dilekçe verdikleri ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayında aktardı. Son dakika haberi... 'Memleket Hareketi' adı altında 4 Eylül'de bin günde memleketi gezeceğini açıklayan CHP'li Muharrem İnce ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP'li iki üyenin Yalova İl Başkanlığı'na Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle dilekçe verdikleri ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayında aktardı.
İnce hakkında ihraç istemi
İnce hakkında ihraç istemi
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