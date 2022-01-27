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Son dakika: Vladimir Putin Türkiye’ye geliyor! Kremlin: Erdoğan’ın Türkiye’yi ziyaret teklifini Putin kabul etti

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Giriş: 27.01.2022 13:06
Son dakika haberi… Dünyanın gözü Rusya – Ukrayna arasındaki krizde. Sınırda gerginlik artarken Kremlin’den son dakika bir açıklama yapıldı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye ziyaret teklifini kabul ettiğini duyurdu.
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