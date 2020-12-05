SON DAKİKA VİDEO: Turgut Kıran'a son veda! Başkan Erdoğan cenaze töreninde (Turgut Kıran kimdir?)

Son dakika haberi... Türkiye’nin önde gelen armatörleri arasında yer alan Turgut Kıran hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan, Türk Denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran’ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.





TURGUT KIRAN KİMDİR?

1935 yılında Rize'nin Derepazarı ilçesinde doğdu. Ailesi ile birlikte 6 yaşına kadar İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Fener semtinde yaşadı. 1941 yılında babası Tahir KIRAN vefat etti. O yıllarda Türkiye; Kurtuluş Savaşı ardından, II. Dünya Savaşı'na katılmasa da savaşın etkilerini derinden yaşamıştı. Bu nedenle annesi Zehra hanım İstanbul'dan Rize'ye dönülmesine karar Verdi. Denizyolları işletmesinde kaptan olan dayısı, annesi ve kız kardeşlerinin Rize'ye dönmelerini sağladı.





İlkokulu Rize'de bitirdi. 12 yaşında çalışmak için tekrar İstanbul'a döndü. Çocuk denecek yaşta, Karaköy Perşembe Pazarı'nda bir torna atölyesinde çırak olarak işe başladı. O'nu gelecek yıllara başarıya taşıyacak olan; bu torna atölyesinde çalışması ve edineceği tecrübeler olacaktı.

Savaş sonrası Türkiye'sinde, imkanlar oldukça kısıtlıydı. Bu nedenle Turgut KIRAN, hem torna atölyesinde çalıştı, hem Tophane Akşam Sanat Okulu'nun Torna-Tesviye bölümünden mezun oldu. 1956-1958 yılları arasında vatani görevini, Kırklareli Lüleburgaz'da Topçu Sınıfında tamamladı.

Askerlik dönüşü, azmi sayesinde mesleğinde çıraklıktan ustalığa terfi etti. Girişimci ruhu, o genç yaşında; Perşembe Pazarında kendi Torna Atölyesini 1959 yılında kurup, ticari hayata atılımını sağladı.





1965 yılında Günay Hanım'la evlendi.

Disiplinli Çalışması ile yenilikçilik tutkusu mesleğinde çok başarılı olmasını sağladı. 1973 yılında Deniz Nakliyatı T.A.Ş'nin ihale ile satışa çıkarttığı "KAR" isimli" 1.500 Dtw. Frigofirik gemisini satın alarak, yepyeni bir sektöre geçiş yaptı.

Teknik bilgisi ve edindiği tecrübeler sayesinde, 1959-2008 yılları arasında geçen 60 yılda, kendi şirketinin yanısıra; Türk Denizcilik sektörünün gelişmesine ve yapılanmasına yoğun emek vererek, önemli katkılarda bulundu.