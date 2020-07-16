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Son dakika: Van'daki keşif uçağı neden düştü? Uzman isim canlı yayında değerlendirdi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde saat 03.00 civarında düşen keşif uçağında 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı. Emekli hava tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber canlı yayınında kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Gevaş ilçesinde saat 03.00 civarında düşen keşif uçağında 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı. Emekli hava tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber canlı yayınında kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.