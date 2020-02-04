Son dakika: Van'da yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü! İlk görüntüler |Video

Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler yayınlandı.

Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolcu minibüsünün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler yayınlandı.

VAN VALİSİ BİLMEZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bilmez "İlk ekip olay yerine vardı. Ancak telefon çekmiyor. Minibüsün içinde 10-15 arasında yolcu olduğu söyleniyor. Bölgede Yoğun kar ve tipi etkili." ifadelerini kullandı.