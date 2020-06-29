Son dakika: Van'da terör operasyonu! 3 terörist etkisiz hale getirildi |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, canlı yayında detayları aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda üç terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.