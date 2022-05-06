06 Mayıs 2022, Cuma
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Son dakika: Tuzla tersanesinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı. Ramazan Almaçayır, “Patlamadan sonra herhangi bir yangın çıkmadı, yaralılar müdahale edildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.” İfadelerini kullandı.