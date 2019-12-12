12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Son dakika: Türkiye'den Libya ile yapılan tarihi anlaşma için yeni hamle...

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için BM'ye bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Libya ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün BM'ye bildirim yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz." demişti.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması neden önemli? Münhasır ekonomik bölge nedir? TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE YAPTIĞI DENİZ SINIRI ANLAŞMASI NEDEN ÖNEMLİ? MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE NEDİR?


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye’den tarihi anlaşma için yeni hamle
Türkiye’den tarihi anlaşma için yeni hamle
Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması
100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
100 bin konut müjdesi! Erdoğan şartları açıkladı
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Okul kantinleri nasıl denetleniyor?
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
Kız yurdunda 103 öğrenci zehirlendi!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
JÖH ve PÖH'lerden kritik operasyon!
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlüyüz, inançlıyız çünkü...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Güçlüyüz, inançlıyız çünkü...
İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını iki sene evvel vermiş!
İlber Ortaylı, Osmanlı düşmanı Celal Şengör'e cevabını iki sene evvel vermiş!
Şehit Esma Çevik'in acılı babası son konuşmalarını anlattı
Şehit Esma Çevik'in acılı babası son konuşmalarını anlattı
Bakan Albayrak: Güçlüyüz çünkü...
Bakan Albayrak: Güçlüyüz çünkü...
Nobel ödülünü iade etme kararı aldı
Nobel ödülünü iade etme kararı aldı
Daha Fazla Video Göster