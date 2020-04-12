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12.04.2020

Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye yeni sağlık yardımı |Video

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla, Covid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi." ifadelerine yer verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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