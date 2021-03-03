Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.