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Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı Sinovac hakkında flaş açıklama: Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5

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Giriş: 03.03.2021 12:27
Güncelleme:03.03.2021 12:32
Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sinovac aşısı hakkında flaş açıklama SİNOVAC AŞISI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
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Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5
Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5
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