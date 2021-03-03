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Son dakika: Türkiye'de yapılan koronavirüs aşısı Sinovac hakkında flaş açıklama: Aşının etkinlik oranı yüzde 83,5
Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Son dakika haberi... Türkiye'de yapılan Sinovac firmasına ait aşının etkililiği yüzde 83,5 olarak hesaplandı. Hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.