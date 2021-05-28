Türkiye'de uygulanan Covid-19 aşısı BioNTech için Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş karar

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan son dakika açıklamasında BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini belirtildi. Diğer yandan 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladıği ifade edilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan son dakika açıklamasında BioNTech-Pfizer'in Kovid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini belirtildi.

SÜRE UZAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in görüşmesinde, İngiltere'deki bilimsel araştırmalar masaya yatırıldı. 12 hafta sonra yapılan BioNTech 2. doz aşılarının 3-4 ve 6-8 hafta sonra yapılan aşılamadan daha güçlü bağışıklık sağladığı vurgulandı.

Bu kapsamda haziranda gelecek BioNTech aşıları için 2. doz randevuların 12 hafta sonrasına verileceği belirtildi. Daha önce BioNTech 2. doz aşı randevularını 6-8 hafta sonrasına alanların randevularının aynen geçerli olacağı da öğrenildi.

SAĞLIK BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça aşı çeşitliliğini ve yeni teknolojilerle üretilmiş aşıları da ülkemizde kullanıma almaya devam ediyoruz. İlk geliştirilen Covid-19 aşısı olan Biontech aşısını da ülkemizde de yürütülen faz 3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz.

Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmeler ile birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziran ayında 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum.

TÜRKİYE'YE 120 MİLYON DOZ PFİZER/BİONTECH AŞI TESLİM EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı bitiminde BioNTech kurucu ortağı Prof Uğur Şahin ile ortak bir açıklama yaparak Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şahin haziran ayını sonuna kadar 30 milyon, eylül ayı sonuna kadar da 90 milyon olmak üzere toplamda 120 milyon doz aşı üreterek Türkiye'ye teslim edeceklerini belirtmişti.

Koca da 15 Haziran itibarıyla 30 milyonluk dozun yarısının gün be gün ne zaman teslim edileceğinin planlandığını söylemişti.

AŞI HİNDİSTAN VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Bugüne kadar Covid-19'a yolaçan koronavirüsün 30'a yakın varyantını tespit ettiklerini belirten Şahin, Pfizer/NioNTech aşısının aralarında en fazla gündem olan Güney Afrika ve İngiltere mutasyonlarına karşı etkili olduğunu bildirdi. Şahin bu hafta yaptıkları deneye göre aşının ilk Hindistan'da görülen varyanta karşı yüzde 25-30 oranında etkili olduğunu yani yüzde 70-75 oranında enfeksiyon koruması sağladığını tahmin ettiklerini kaydetti. Şahin, bu konuda daha kesin bilgiyi önümüzdeki haftalarda elde edebileceklerini de sözlerine ekledi.