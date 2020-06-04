Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında koronavirüs (coronavirus Covid-19) aşısı için flaş adım! Bugün... |Video

Son dakika haberi; Dünya genelinde milyonlarca kişinin etkilendiği ve yüz binlerce kişinin ise hayatını kaybettiği koronavirüs (coronavirus Covid-19) pandemisiyle ilgili Türkiye ve Rusya'dan flaş bir adım geldi. İki ülke virüse karşı ortak aşı üretme çalışmaları konusunda anlaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bilim insanları bugün koronavirüs aşısı üretimi için ilk ortak toplantısını bugün gerçekleştirecek. Peki toplantıda neler konuşulacak? Rusya koronavirüs aşısının üretinden hangi aşamada? A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik toplantının detaylarını anlattı.