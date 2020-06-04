Son dakika: Ruslar koronavirüs (coronavirus Covid-19) aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır |Video

Son dakika haberi; Dünya genelinde yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (coronavirus Covid-19) için aşı çalışmalarıyla ilgili Rusya'dan umut veren bir açıklama geldi. Rus bilim insanları aşının klinik öncesi denemelerinin başarılı olduğunu yapılan hayvan (fare ve maymun) deneylerinde başarı sağlandığını duyurdu. Aşının her şey yolunda gitmesi durumunda ağustos ya da en geç eylül ayında sağlıkçılar için hazır olacağı açıklandı. İşte detaylar...

Dünya genelinde hız kesmeden süren aşı denemeleriyle ilgili bir haberde Rusya'dan geldi.

Rusya koronavirüs aşı çalışmalarında maymunlar ve hamsterlar (fare) üzerinde yapılan deneylerin başarılı olduğunu açıkladı.

Açıklama Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı merkez bilimsel araştırmalar enstitüsünden geldi.

İNSAN DENEYLERİ İÇİN KRİTİK TARİH: 3 HAZİRAN

Rus bilim insanları klinik öncesi denemeleri başarılı olan aşının çalışmalarını temmuz ayının sonlarına doğru tamamlamayı hedefliyor. Rus basını aşının deneneceği gönüllü kişiler arasında 50 Rus askerinin olacağını yazdı. Ayrıca ülkede aşının ilk deneneceği grupta yer alan kişilerin 3 Haziran itibariyle sağlık kuruluşlarına girişlerinin yapılacağı da duyuruldu.



Öte yandan Rus Sağlık Bakanı Mihail Muraşko aşının ağustos ve eylül ayları arasında sağlık çalışanları için ulaşılabilir durumda olacağını ifade etti.