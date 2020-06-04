04 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Ruslar koronavirüs (coronavirus Covid-19) aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır |Video

Son dakika: Ruslar koronavirüs (coronavirus Covid-19) aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.06.2020 11:34
Güncelleme:04.06.2020 12:00
Son dakika haberi; Dünya genelinde yüz binlerce kişinin ölümüne yol açan koronavirüs (coronavirus Covid-19) için aşı çalışmalarıyla ilgili Rusya'dan umut veren bir açıklama geldi. Rus bilim insanları aşının klinik öncesi denemelerinin başarılı olduğunu yapılan hayvan (fare ve maymun) deneylerinde başarı sağlandığını duyurdu. Aşının her şey yolunda gitmesi durumunda ağustos ya da en geç eylül ayında sağlıkçılar için hazır olacağı açıklandı. İşte detaylar...

Dünya genelinde hız kesmeden süren aşı denemeleriyle ilgili bir haberde Rusya'dan geldi.

Rusya koronavirüs aşı çalışmalarında maymunlar ve hamsterlar (fare) üzerinde yapılan deneylerin başarılı olduğunu açıkladı.

Açıklama Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı merkez bilimsel araştırmalar enstitüsünden geldi.

Son dakika: Türkiye ve Rusya arasında koronavirüs coronavirus Covid-19 aşısı için flaş adım! Bugün... |Video TÜRK VE RUS BİLİM İNSANLARINDA KORONA VİRÜS AŞI İÇİN FLAŞ ADIM |VİDEO

İNSAN DENEYLERİ İÇİN KRİTİK TARİH: 3 HAZİRAN

Rus bilim insanları klinik öncesi denemeleri başarılı olan aşının çalışmalarını temmuz ayının sonlarına doğru tamamlamayı hedefliyor. Rus basını aşının deneneceği gönüllü kişiler arasında 50 Rus askerinin olacağını yazdı. Ayrıca ülkede aşının ilk deneneceği grupta yer alan kişilerin 3 Haziran itibariyle sağlık kuruluşlarına girişlerinin yapılacağı da duyuruldu.

Öte yandan Rus Sağlık Bakanı Mihail Muraşko aşının ağustos ve eylül ayları arasında sağlık çalışanları için ulaşılabilir durumda olacağını ifade etti.

Ruslar koronavirüs aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır
Ruslar koronavirüs aşısı için tarih verdi! Ağustos ayında hazır
Floyd’un otopsi raporunda ilginç bir detay | Video
Floyd’un otopsi raporunda ilginç bir detay | Video
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı: Babam dünyayı değiştirdi
A Haber'e canlı yayında çirkin saldırı
A Haber'e canlı yayında çirkin saldırı
NASA tarih verdi! Tehlike dünyaya yaklaşıyor
NASA tarih verdi! Tehlike dünyaya yaklaşıyor
Irkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçradı!
Irkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçradı!
ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler!
ABD'de 'iç savaşı' andıran görüntüler!
İstilaya karşı sıra dışı yöntem
İstilaya karşı sıra dışı yöntem
ABD'de polis şiddeti dinmiyor!
ABD'de polis şiddeti dinmiyor!
Rusya'da utanç veren görüntüler!
Rusya'da utanç veren görüntüler!
Almanya'da hükümetten çocuk başına 300 euro
Almanya'da hükümetten çocuk başına 300 euro
Virüse karşı 5 yeni ilaç denenecek
Virüse karşı 5 yeni ilaç denenecek
Daha Fazla Video Göster