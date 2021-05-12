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Son dakika | Türkiye dünyayı ayağa kaldırdı! İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı

A Haber
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Giriş: 12.05.2021 18:26
Son dakika haberi...Dışişleri Kaynakları, İİT Temsilciler Komitesinin Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandığını bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısında İsrail'in saldırganlığı kınandı. A Haber muhabiri Murat Sekban bu önemli gelişmenin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.

Dışişleri Kaynakları, İİT Temsilciler Komitesinin Türkiye'nin girişimiyle Cidde'de toplandığını bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilciler Komitesi toplantısında İsrail'in saldırganlığı kınandı.

Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunulurken, İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması çağrısında bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi ve BM organları göreve davet edildi.

'İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ VAHŞET YARGILANMAYI GEREKTİREN SAVAŞ SUÇU'
Geçtiğimiz gün İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşetin yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu olduğunu belirtmişti.

İİT'ye bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.

Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.

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