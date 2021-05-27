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Son dakika: Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti! Canlı yayında flaş değerlendirmeler: Ek müjdelerin habercisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda "Karada 3 yeni kuyuda petrol keşfettik” ifadelerini kullanarak petrol müjdesi verdi. Peki bu müjdenin anlamı ne? Devamı gelir mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican ve Ekonomist Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.