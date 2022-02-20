20 Şubat 2022, Pazar
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Son dakika: Türk jetleri Irak'ın kuzeyindeki Metina'yı bombaladı
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri sınır dışı operasyonlarına tam gaz devam ediyor. PKK'ya nefes aldırmayan Mehmetçik 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. " ifadelerine yer verildi.