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28.10.2019

Son dakika: Tunceli’de gri kategorideki terörist Uğur Bulut öldürüldü

Son dakika haberi: Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir."

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