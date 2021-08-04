TSK’dan Denizli’deki yangına müdahale desteği!

Son dakika haberi: Denizli'deki yangına müdahale için 11. Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personeli görevlendirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek için 11'inci Komando Tugay Komutanlığının iş makineleri ve personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin MSB'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makineleri ve personel görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MSB'DEN RESMİ AÇIKLAMA



MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

ISPARTA DA DESTEK İSTEDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Geçmişte olduğu gibi bugün de tek yumruk tek yürek olarak vatanımızın, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği ile egemenlik ve bağımsızlığını hep birlikte koruyacağız. TSK terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman her yerde milletinin emrinde..." ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır.