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20.10.2019
Son dakika: Teröristlerin üs yaptığı kilise | A Haber görüntüledi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Tel Abyad’da teröristlerin üs olarak kullandığı kiliseyi A Haber görüntüledi. Teröristlerin Ermeni kilisesini cezaevi haline getirdikleri de görüldü. Örgütün, tutsakları buralara hapsettiği belirlendi. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu detayları anlattı...
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