Son dakika: Teröristlerin üs yaptığı kilise | A Haber görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlediği Tel Abyad’da teröristlerin üs olarak kullandığı kiliseyi A Haber görüntüledi. Teröristlerin Ermeni kilisesini cezaevi haline getirdikleri de görüldü. Örgütün, tutsakları buralara hapsettiği belirlendi. A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu detayları anlattı...