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Son dakika: TBMM’de 4. yasama yılı! Hangi konular gündemde olacak? A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 01.10.2020 11:53
Güncelleme:01.10.2020 16:13
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 4. yasama yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşmasıyla başladı. Meclis’in yeni yasama yılında hangi konular gündemde olacak? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Meclis bahçesinden detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4. yasama yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başladı. Meclis'in yeni yasama yılında hangi konular gündemde olacak? A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik, Meclis bahçesinden detayları anlattı. Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şahin'in açıklamalarından satır başları;

VEKİLLERDEN KORONA TESTİ İSTENDİ

Korona tedbirleri bu yıl Meclis'in açılışını da vurmuş gözüküyor. Bugün de Meclis'te genel kurula katılacak bütün vekillerden koronavirüs testi istendi.

ERMENİSTAN'DAN DAĞLIK KARABAĞ PROVOKASYONU

Hem Türkiye hem de dünya zor bir dönemden geçiyor. Üstüne bir de Dağlık Karabağ meselesi gündeme geldi. Ermenistan ilginç bir şekilde boyundan beklenmeyecek bir atraksiyon gerçekleştirerek Dağlık Karabağ'a yönelik bir provokasyona imza attı. Psikolojik bir savaş da yönetiliyor. Hem cephede bir savaş var hem de sosyal medya üzerinden yürütülen psikolojik bir savaş söz konusu.

HDP TÜRKİYE PARTİSİ OLMA FIRSATINI KAÇIRDI

Meclis boyutunda parlamento kapalıydı ama AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Azerbaycan konusunda bir birlik beraberlik görüntüsü sergilemesi şu dönemde sergilemesi bence çok önemliydi. Türkiye'nin en azından bu meselede ne kadar içeride bir dayanışma içinde olduğunu dünyaya göstermesi açısından bence çok anlamlıydı. Keşke HDP de bu meselede bir Türkiye partisi olma fırsatını kaçırmasaydı da bu konuda 4 partinin imzaladığı deklarasyona katılsaydı. Ama bu söz konusu bile olmadı.

A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik Meclis bahçesinde TBMM'de yeni yasama yılı özel yayınında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ü konuk etti. Meclisin gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundular.

BERBEROĞLU HAKKINDA AYM KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuyla ilgili "Geldiğimiz noktada her şeyi tartışabilir konuşabilir durumdayız" ifadelerini kullanarak "Bu karardan suçsuzluk diye bir algı ortaya çıkarılmamalı" dedi.

MECLİS'İN YAPTIĞI ANAYASAL OLARAK DOĞRUDUR

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise "AYM'nin değerlendirmeye tabi tutulması düşünülebilir" diyerek "Meclis'in yaptığı anayasal olarak doğrudur" şeklinde konuştu.

SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL

Öte yandan Bülbül, "Berberoğlu yeniden yargılanırsa tekrar ceza alabilir. CHP'ye sorarsanız milletvekilliği geri verilsin, Enis Berberoğlu masum sütten çıkmış ak kaşık gibi bir muamele söz konusu bunu kabul etmek mümkün değil. Bu da bir ayrı çarpıtma ve yanıltma işlemidir. Bu da doğru değil" ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis bahçesinde A Haber Ankara koordinatörü Fatih Atik'in konuğu oldu. Milletvekilleri gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Türkiye millet olarak devlet olarak tüm varlığıyla can Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan çok haklıdır. Ülkesi vatanı Ermenistan tarafından işgal edilmiştir ve bu işgal 30 yıla varan bir süredir maalesef sona erdirilememiştir.

AYM'NİN BERBEROĞLU KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Yargıtay kararını alır, bu çerçevede hareket edilir. Türkiye'nin anayasal düzeni ortadadır. Görev sınırları bellidir.

ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN TUTUMUNU LANETLİYORUM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan yine sivilleri hedef alıyor, onları vuruyor. Ermenistan'ın saldırgan tutumunu lanetliyorum. İşgal olan bölgeler alınmadan masaya oturulmamalı.

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