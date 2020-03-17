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17.03.2020

Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis çalışmalarına ara verilip verilmeyeceği konusunda, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." dedi.

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