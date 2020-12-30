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SON DAKİKA | Taraflar anlaştı! ABD ve Türkiye arasında kritik S400 hamlesi

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 14:20
Güncelleme:30.12.2020 14:58
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S400 nedeniyle yaptırım kararı almıştı. Türkiye Amerikalı muhataplarına ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif etmişti, ilk etapta reddedilen bu öneriye ABD tarafından olumlu yanıt geldi. Taraflar ortak çalışma grubu oluşturacak. Peki bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik ayrıntıları anlattı.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı hava savunma sistemi S400 nedeniyle Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları uygulama kararı almıştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin bu konuda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğu için söz konusu teklife evet dediğini bildirdi.

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik ise süreçe yönelik canlı yayından açıklamalarda bulundu:

Atik, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştüğünü ve çalışma grubunun konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Henüz somut adımın atılmadığını söyleyen Atik, Çavuşoğlu'nun "Türkiye ABD ve AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz." sözlerini hatırlattı.

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