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Son dakika: Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor

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Giriş: 05.09.2020 16:32
Güncelleme:05.09.2020 16:33
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı.

Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.

Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.

Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
Tanklar Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
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