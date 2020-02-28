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28.02.2020
Son dakika... Suriyeli mülteciler Avrupa'ya akın ediyor!
Son dakika haberi... İdlib'deki alçak saldırının ardından mültecilere Avrupa kapılarının açılmasıyla birlikte, Avrupa'ya yoğun göçmen akını başladı. Avrupa'ya geçiş yapmak için halihazırda bekleyen çok sayıda mülteci için kapılar açıldı. İşte o anlar...
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