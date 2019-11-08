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08.11.2019
Son dakika: Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın 3. ortak devriyesinden ilk görüntüler |Video
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu. İşte 3. ortak devriyeden ilk görüntüler...
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.
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