Son dakika: Suriye sınırında ABD ile 6. ortak hava devriyesi |Video

Son dakika haberi... Suriye sınırında Türkiye ile ABD tarafından başlatılan 'güvenli bölge' çalışmaları sürüyor. Türkiye ve ABD Suriye sınırında 6. ortak hava devriyesini gerçekleştirdi. A Haber muhabiri sınır hattındaki son durumu canlı yayında anlattı.