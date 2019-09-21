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21.09.2019
Son dakika: Suriye sınırında ABD ile 6. ortak hava devriyesi |Video
Son dakika haberi... Suriye sınırında Türkiye ile ABD tarafından başlatılan 'güvenli bölge' çalışmaları sürüyor. Türkiye ve ABD Suriye sınırında 6. ortak hava devriyesini gerçekleştirdi. A Haber muhabiri sınır hattındaki son durumu canlı yayında anlattı.
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