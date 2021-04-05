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Son dakika: Skandal bildiriye imza atan 10 emekli amiralle ilgili önemli gelişme! Savcılık düğmeye bastı

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 08:37
Güncelleme:05.04.2021 08:42
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu Montrö bildirisinde imzası olan 10 emekli amiralle ilgili gözaltı kararı aldı. Evlerinde arama başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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