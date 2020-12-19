Son dakika: Şırnak annelerine taş atan kalleş tutuklandı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya tepki için her hafta perşembe günü HDP Şırnak İl Başkanlığı önünde toplanan terör mağduru acılı annelere taş atan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Şırnaklı şehit anneleri, şehit yakınları ve evladı bölücü terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin bir araya gelerek HDP İl Binası önünde yaptıkları basın açıklaması sırasında taş atan kişiyi Batman'da gözaltına alınmıştı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan Z.K tutuklandı.