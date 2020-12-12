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HDP'li vekillerden Meclis'te "Kobani" provokasyonu! A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı

'nın siyasi uzantısı temsilcileri kürsüye gelerek bazı "masum kişilerin hiçbir suçu olmadan öldürüldüğü" yalanını savunarak içişleri Bakanlığını ve güvenlik güçlerini hedef aldılar. HDP'lilerin "Kobani" provokasyonu sonrası 'a 15 dakika ara verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı.

Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, "Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de.


Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor" şeklinde provokatif sözler sarf etti.

Taşdemir'in konuşması, 'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi. Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı.

AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. 'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

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