12 Mart 2024, Salı
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Son dakika | Sınır hattında kritik gelişme! Yeni bir harekat mı geliyor? Türkiye ve Irak arasında güvenlik toplantısı
Sınır ötesine yeni bir askeri operasyon mu geliyor? Dün MSB'de gerçekleştirilen Güler-Fidan-Kalın toplantısınında ardından bugün de 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'e yaptığı açıklamada "Son derece değerli çalışma yürütülüyor. Pençe-Kilit Bölgesinde bir toplantı icra edildiği paylaşılıyor. Yani Metin Toker Paşamız şu anda Irak’ta bulunuyor. 2. kolordu komutanımız Irak kuvvet komutanları ve peşmerge ile görüşüyor. Açıkçası çok önemli bir fotoğraf ortaya çıkmış durumda. " dedi..