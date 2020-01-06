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06.01.2020

Son dakika: Sibel Ünli'nin ağabeyi ve babası konuştu |Video

Son dakika haberi... Samatya'da denizde cesedi bulunan ve intihar ettiği iddia edilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin yaşamını yitirmesine ilişkin ailesinden açıklama geldi. Ağabeyi ve babası yaptığı açıklama Sibel Ünli'nin ölümyle ilgili "Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" dedi. İntihar iddialarına da tepki gösterdi.

Baba Zeki Ünli ise olayın mali imkansızlıklarla ilgili olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'Bir aydır kayıp' yalandır. Diyor ki 'yatacak yerim yok.' Hepsi yalan. Bizim evimiz 'ta var, burada da var, 'da da var. Aylığımız Allah'a çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmış? Böyle şeyler ayıptır! Bu acı günlerimizde bu kelimeler yakışmaz. Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok. Devlet de yardım ediyor Allah'a çok şükür, burs da var. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar."

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