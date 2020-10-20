Son dakika: Sera Gölü'nde kirlilik alarmı

Son dakika haberi... Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor. Peki kirliliğin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Özdemir kirliliğin sebebini anlattı.

Son dakika haberi... Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Sera Gölü siyah görüntüsünden kurtulamıyor. Peki kirliliğin nedeni ne? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Özdemir kirliliğin sebebini anlattı.

YOSUN PATLAMASI

Özdemir, "Bunun sebebi kirlilik nedeniyle oluşan yosun patlaması adını verdiğimiz bir olaydır." dedi.

Özdemir, bu siyah görüntünün yosunlardan kaynaklandığını belirterek "Bunun için bir an önce önlem alınması gerekiyor. Bakterilerin üremesi ile önce ortalığı kötü bir koku alacak ve bu göl bataklığa dönüşmeye başlayacak. İşte o zaman yetkililer istese de bu duruma çözüm bulamayacak. Burada ya gölü boşaltacaklar ya da çevresinde yaşayanların buradan gitmesi gerekecek" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

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