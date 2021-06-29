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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyon

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Giriş: 29.06.2021 12:15
Son dakika haberi... Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda biri avukat 10 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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