29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne operasyon
Son dakika haberi... Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda biri avukat 10 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.