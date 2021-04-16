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Son dakika: Sedat Peker suç örgütü operasyonu! İşte ele geçirilen silahlar
Son dakika haberi... İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.