16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sedat Peker suç örgütü operasyonu! İşte ele geçirilen silahlar

Son dakika: Sedat Peker suç örgütü operasyonu! İşte ele geçirilen silahlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 11:41
Güncelleme:16.04.2021 11:43
Son dakika haberi... İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki sorguları sürerken, baskınlarda ele geçen silah ve mühimmatlar ile kılıçların sergisi yapıldı. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baka Pakdemirli'nin sağlık durumu iyi mi?
Baka Pakdemirli'nin sağlık durumu iyi mi?
İBB’nin algı oyunu tutmadı!
İBB’nin algı oyunu tutmadı!
Uçakta korku dolu anlar
Uçakta korku dolu anlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
İşte ele geçirilen silahlar
İşte ele geçirilen silahlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
Diyalog için geldi kavga çıkardı!
Diyalog için geldi kavga çıkardı!
Usulsüzlük yapıldı! 26 milyon TL...
Usulsüzlük yapıldı! 26 milyon TL...
Skandal tutumunun perde arkası
Skandal tutumunun perde arkası
Daha Fazla Video Göster