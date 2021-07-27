Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 6 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG’li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN