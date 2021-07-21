Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 21 Temmuz Çarşamba vaka tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle ilgili verdiği mücadeleyi göstereni günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.