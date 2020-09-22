Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığı açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 olurken, bin 692 yeni tanı konulurken 65 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 261 kişi ise iyileşti. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığı açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 olurken, bin 692 yeni tanı konulurken 65 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 261 kişi ise iyileşti. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...