22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2020 19:28
Güncelleme:22.09.2020 19:30
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığı açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 olurken, bin 692 yeni tanı konulurken 65 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 261 kişi ise iyileşti. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 22 Eylül Salı gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığı açıkladığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 114 bin 311 olurken, bin 692 yeni tanı konulurken 65 kişi yaşamını yitirdi. Bugün bin 261 kişi ise iyileşti. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakanlık 22 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı
Bakanlık 22 Eylül koronavirüs verilerini açıkladı
Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
Bozkır'dan Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı
Bozkır'dan Kovid-19'a karşı iş birliği çağrısı
Üretime 5,4 milyar dolarlık katkı
"Üretime 5,4 milyar dolarlık katkı"
Oruç Reis yeniden sefere çıktı
Oruç Reis yeniden sefere çıktı
Üçlü Doğu Akdeniz zirvesi!
Üçlü Doğu Akdeniz zirvesi!
Selam Tevhid Kumpası davasında mütalaa!
"Selam Tevhid Kumpası" davasında mütalaa!
Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz korona önerisi!
Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz korona önerisi!
O ilde 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
O ilde 65 yaş ve üzerine ücretsiz kart kısıtlaması
FETÖ'nün Kullanışlı budala taktiği
FETÖ'nün "Kullanışlı budala" taktiği
Halkın direnişini hazmedemeyen Sarızeybek İYİ Parti'de
Halkın direnişini hazmedemeyen Sarızeybek İYİ Parti'de
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki
Daha Fazla Video Göster