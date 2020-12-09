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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Aşı zorunlu mu? Yeni tedbirler alındı mı?
Son dakika haberi...Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından salgınla ilgili tedbirlerin değerlendirdiği toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca çok sayıda konuya açıklık getirdi. Bakan Koca yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmadığı konusuna açıklık getirirken ülke genelinde aşının kimlere uygulanacağını ve zorunlu olup olmama durumunu da duyurdu.