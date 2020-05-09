Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 9 Mayıs Cumartesi korona virüs vaka sayılarını açıkladı |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 9 Mayıs Cumartesi korona virüs yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu. İşte Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında son durum...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 9 Mayıs Cumartesi korona virüs yeni vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu. İşte Türkiye'de korona virüs vaka sayılarında son durum...