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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 21 Temmuz verilerini açıkladı! Vaka ve can kaybı kaç oldu?

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Giriş: 21.07.2020 21:52
Güncelleme:21.07.2020 21:52
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu. Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 42 bin 846 test yapıldı, 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 359 bin 627, vaka sayısı 221 bin 500, vefat sayısı 5 bin 526 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 204 bin 11 oldu.

"71 İLDE PNÖMONİLİ VAKA SAYISI AZALDI 21 İLDE YOĞUN BAKIM HASTASI YOK"

Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında son üç gündür 71 ilde pnömonili vaka sayılarının azaldığı, 21 ilde ise yoğun bakım hastasının olmadığını ifade etti.

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