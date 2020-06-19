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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 19 Haziran koronavirüs verileri açıkladı! İstanbul ve Ankara detayı dikkat çekti |Video

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Giriş: 19.06.2020 20:05
Güncelleme:19.06.2020 20:05
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı. Ölü sayısında düne (21) oranla yükseliş göstererek 23 kişi daha hayatını kaybetti ve salgın sürecinden bugüne hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 4 bin 905'e yükseldi. Bugün 41.316 kişiye yapılan testlerde ise 1.214 kişide vaka tespit edildi. 1.494 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan toplan kişi sayısı ise 157.516'ya yükseldi. Bakan Koca vaka sayılarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise İstanbul ve Ankara detayına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Cuma gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Ölü sayısında düne (21) oranla yükseliş göstererek 23 kişi daha hayatını kaybetti ve salgın sürecinden bugüne hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 4 bin 905'e yükseldi. Bugün 41.316 kişiye yapılan testlerde ise 1.214 kişide vaka tespit edildi. 1.494 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan toplan kişi sayısı ise 157.516'ya yükseldi.

Bakan Koca vaka sayılarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise İstanbul ve Ankara detayına dikkat çekti.

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