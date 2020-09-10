10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2020 22:39
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 4 ilde yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, bir de eğitim araştırma hastanesi müjdesi verdi. Koronavirüs salgını hakkında 83 milyonu uyaran Bakan Koca, "Asli görev vatandaşımızın üstüne düşüyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
Türkiye - Yunanistan toplantısının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklamalar
Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı
Türkiye'yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron neyin peşinde?
Türkiye'yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron neyin peşinde?
AK Parti'den Macron'a çok sert tepki!
AK Parti'den Macron'a çok sert tepki!
Türkiye'den Macron'a çok sert Doğu Akdeniz yanıt!
Türkiye'den Macron'a çok sert Doğu Akdeniz yanıt!
NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı
NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı
Cumhuriyet ve Sözcü'nün 28 Şubat hastalığı hortladı!
Cumhuriyet ve Sözcü'nün 28 Şubat hastalığı hortladı!
Adana'da belediye meclisi fena karıştı!
Adana'da belediye meclisi fena karıştı!
KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor!
KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor!
Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması!
Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması!
Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu
Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu
Daha Fazla Video Göster