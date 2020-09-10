- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 4 ilde yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, bir de eğitim araştırma hastanesi müjdesi verdi. Koronavirüs salgını hakkında 83 milyonu uyaran Bakan Koca, "Asli görev vatandaşımızın üstüne düşüyor" dedi.