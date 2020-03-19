Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması! Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de can kaybı 3'e yükseldi |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soruları yanıtladı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs (corona virüs) testinin negatif çıktığını belirten Bakan Koca, eşi ve yakın çevresindekilere yapılan taramalar kapsamında test sonucu pozitif olanlar olduğundan dolayı Yalman'ın da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildiğini ifade etti. Sağlık Bakanı Koca'nın hayatını kaybeden Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle can kaybının 3'e yükseldiğini söyledi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın TBMM'de yaptığı o konuşma...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması;

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor entübe ediliyor KOAH tanısı ile takip edilen hasta 6 saat sonra ex kabul edilior. O dönemde yapılan testte negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Eşi dahil olmak üzere eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Vefat eden 3 kişi olmuş oldu.''