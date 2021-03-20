Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritasına göre il il son durum. Öte yandan İstanbul'daki artış sürerken Ankara ve İzmir'de de artış devam etti. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DEKİ ARTIŞ SÜRDÜ

Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarına göre her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında;

Özellikle 3 büyükşehirde korkutan artışların olduğunun görüldüğü haritayı paylaşan Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Virüsü yok sayamayız" diyen Koca, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

13-19 MART İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI