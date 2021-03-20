21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 güncel risk haritasını paylaştı! İstanbul'da korkutan artış

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19 güncel risk haritasını paylaştı! İstanbul'da korkutan artış

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2021 23:14
Güncelleme:20.03.2021 23:14
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritasına göre il il son durum. Öte yandan İstanbul'daki artış sürerken Ankara ve İzmir'de de artış devam etti. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DEKİ ARTIŞ SÜRDÜ

Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarına göre her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında;

Özellikle 3 büyükşehirde korkutan artışların olduğunun görüldüğü haritayı paylaşan Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Virüsü yok sayamayız" diyen Koca, "Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

13-19 MART İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Sağlık Bakanı Koca verileri paylaştı! İstanbul'da korkutan artış
Sağlık Bakanı Koca verileri paylaştı! İstanbul'da korkutan artış
Hilal Kaplan: Madem İstanbul Sözleşmesi koruyordu neden her yıl kadın cinayetleri arttı?
Hilal Kaplan: Madem İstanbul Sözleşmesi koruyordu neden her yıl kadın cinayetleri arttı?
''Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz''
''Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz''
İstanbul Sözleşmesi bütünüyle kadını korumadı
"İstanbul Sözleşmesi bütünüyle kadını korumadı"
Ankara-İzmir YHT hattında son durum ne?
Ankara-İzmir YHT hattında son durum ne?
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi
Bahçeli'den Gül'e 'HDP' tepkisi: Çok üzüldüyse...
Bahçeli'den Gül'e 'HDP' tepkisi: Çok üzüldüyse...
HDP'yi kapatma davasına götüren süreçte neler yaşandı?
HDP'yi kapatma davasına götüren süreçte neler yaşandı?
Başkan Erdoğan Taksim'de!
Başkan Erdoğan Taksim'de!
Başkan Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan AKM'ye sürpriz ziyaret
Bahçeli'den HDP'li Gergeroğlu'na tepki!
Bahçeli'den HDP'li Gergeroğlu'na tepki!
Daha Fazla Video Göster