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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

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29.04.2020
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 43.498 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.936 kişiye tanı konuldu. Bugün 89 kişi hayatını kaybederken 5.231 kişi iyileşti.

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