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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 43.498 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.936 kişiye tanı konuldu. Bugün 89 kişi hayatını kaybederken 5.231 kişi iyileşti.
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