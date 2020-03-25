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25.03.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele tekrardan evde kalmanın önemine dikkat çekti ve "herkes kendi olağanüstü halini ilan etmeli" sözlerini tekrarladı.

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