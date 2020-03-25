- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu |Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle mücadele tekrardan evde kalmanın önemine dikkat çekti ve "herkes kendi olağanüstü halini ilan etmeli" sözlerini tekrarladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.